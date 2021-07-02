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Грузчики в Перми

от 240 руб./час
Грузчик
Все виды транспорта
Приедем за 30 минут
Безналичный расчёт с постоплатой Постоплата и безнал.
Наши грузчики аккуратно упакуют, погрузят и бережно перевезут Ваши вещи!
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Грузчик

Предлагаем профессиональные услуги грузчиков и разнорабочих в Перми для вашего переезда или транспортировки груза. Наша команда обеспечит быстрое и безопасное перемещение ваших вещей или товаров.

Наши грузчики обладают высоким уровнем профессионализма и опыта в области погрузки и разгрузки различных видов грузов всегда в наличии инструмент для разборки и сборки мебели. Мы готовы помочь вам с переездом в новое жилье, офисное перемещение или доставкой товаров на склад. 

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Наши преимущества
Автопарк Предоставляем все виды транспорта от 350 р/час.
01
Оплата Наличный и безналичный расчет.
02
Скорость Приедем на объект в течение 30 мин. Работаем круглосуточно.
03
Выгодно Спецусловия для юридических лиц.
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С нами сотрудничают
Наши клиенты, которые нам уже доверяют - это не только крупные, но и средние компании. У нас работают только профессионалы, они качественно и быстро выполняют свою работу.
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Глория Джинс
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Все новости

Калькулятор стоимости услуг грузчиков

от 1 400 руб.
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Отвечаем на популярные вопросы
Помогают ли водители грузить вещи?
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Если есть такая необходимость, готовы помочь с погрузкой, но за дополнительную плату. При подаче заявки рекомендуем детально согласовать все интересующие вас аспекты будущего сотрудничества.

Работают ли ваши работники в ночное время?
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Вы можете вызвать бригаду в удобное для вас время. В ночное время желательно совершить небольшой квартирный или офисный переезд, либо разгрузить вагоны. Перевозить вещи из офиса или дома лучше всего днем.

Как происходит отчетность?
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При необходимости мастер зафиксирует на фото или видео, а также заполнит табель учета рабочего времени. Вся информация будет отправлена заказчику, который всегда будет в курсе объема или отработанных часов.

Хочу оформить заявку на ночь, возможно ли это сделать?
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Работаем круглосуточно: днем и ночью. Заказы на ночные вывозы принимаем в рабочее время с 9-00 до 23-00.

Нужно ли упаковывать вещи при переезде?
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Отказавшись от упаковочного материала, вы немного сэкономите. Но риск порчи имущества значительно возрастает. Стоит ли соглашаться на такое сокращение сметы? Ведь в нашей компании можно подобрать транспортные материалы: коробки, скотч, стрейч-пленку под любые финансовые возможности заказчика, которые исключат вероятность порчи при перевозке в грузовом автомобиле.

Как происходит оплата?
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Взаиморасчеты наличными или безналичным переводом производятся по прибытии грузчиков на объект. При заказе по безналичному расчету с новыми контрагентами мы вносим предоплату. Вы можете уточнить детали при оформлении заказа.

Заключается ли договор и какие сотрудники работают в бригадах?
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Все сотрудники нашей компании являются опытными специалистами с профессиональными навыками. Мы работаем без посредников и самостоятельно подбираем грузчиков. Перед началом работ подписывается договор. Фиксированные сроки, наши обязательства, расходы: все это будет указано в договоре.

Сколько стоят наши услуги?
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Стоимость найма рабочих зависит от нескольких факторов: количество сотрудников; продолжительность смены; количество необходимых смен; местонахождение объекта. Ориентировочную стоимость грузчиков мебели и прочего вы можете увидеть в таблице с ценами: от 240 рублей в час. Чтобы точно определить итоговую цену, оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному номеру – наш менеджер ответит на все ваши вопросы. Для юридических лиц есть услуга аутсорсинг персонала, которая позволит Вам сэкономить.

Услуги грузчиков в Перми

Требуются грузчики-специалисты на погрузку или разгрузку грузов в течении часа? Команда опытных, аккуратных, вежливых и надежных людей (все граждане РФ) для квартирных и офисных переездов, такелажных работ с опытом от 1 года, качественно организуют сборку и разборку мебели, произведут любые погрузку и разгрузку аккуратно и бережно.

В нашей компании вы сможете заказать недорогих грузчиков, которые готовы помочь с организацией при переезде квартир, а также для выполнения переноску и перевозку любых тяжестей, в том числе негабаритных, и выполняют заказы на вывоз строительного мусора Качественно, Оперативно!. Услуги профессиональных грузчиков в Перми и области – гарантия того, что ваши ценные и хрупкие вещи будут в сохранности.

Наши грузчики в г. Пермь всегда трезвые – специально подготовленные кадры, способные выполнить любые задачи, то есть, переноску очень тяжелых и/или очень громоздких вещей, таких как сейфы, любой тип антикварной мебели из массива дерева или сложное оборудование, не подлежащее разборке.

У нас вы можете вызвать грузчиков, оснащенных для этого всеми необходимыми приспособлениями, инструметами и спецтехникой. Мы работаем по всей России

Вызов бригады грузчиков возможен круглосуточно, что может быть очень выгодным, если вам требуется организовать переезд по свободным дорогам или срочную перевозку тяжелых предметов. Стоимость формируется сразу, исходя из условий заказчика – этажность, наличие грузовых лифтов, удобство подъезда, удаленность от центра города. В большинстве случаев выполнение любых задач - не затратно для вас, вам стоит только выбрать предложение в Перми:

  • вывоз мусора на газели с грузчиками;
  • помощь с квартирным и складским переездом;
  • грузоперевозки и выгрузка грузов;
  • разнорабочие для любых видов задач;
  • дачный переезд с грузчиками;
  • переезд офиса и перевозка мебели;
  • перевозка сейфов и банкоматов;
  • уборка снега;
  • Загрузка-разгрузка контейнеров и вагонов;
  • сборка и разборка мебели;
  • такелажные работы;
  • перевозка пианино;
  • вывоз строительного мусора и старой мебели;
  • подъем стройматериалов на этаж;
  • клининг;
  • погрузка личных вещей;
  • перевозка пианино и бытовой техники;
  • разгрузка и погрузка вагонов и фур;
  • демонтаж;
  • упаковка и доставка товаров;
  • аренда грузчиков
  • грузчики работают с любым весом.

Вы будете точно знать, сколько заплатите за выполнение заказа еще до прибытия бригады грузчиков. Обычно минимальный заказ не ограничен по объему. Помимо разгрузки и погрузки, мы можем дополнительно выполнить и другие частные заказы – например, упаковку мебели своими материалами: воздушно-пузырьковой пленкой, картоном и стрейч-пленкой. Мы несем полную ответственность за сохранность груза при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Почему нужно обратиться в Атлант Грузчики?

Если вам нужны грузчики или сборка-разборка мебели и погрузка, вывоз строительного мусора, или планируете переезд в другую квартиру или офис и вам важно качество, выбирайте удобный способ связи – позвонить или написать нам (все контакты указаны на сайте), так же можете оставить заявку на звонок, воспользовавшись формой обратной связи, менеджеры компании рассчитают стоимость и сроки выполнения минимального заказа и заключения договора и ответят на дополнительные вопросы. Если интересует работа, уточняйте актуальное наличие вакансий: обращайтесь по телефону: +7 (909) 732-21-50.

Способы оплаты работы наших грузчиков:

  • наличными;
  • банковской картой;
  • переводом на пластиковую карту;
  • в терминале;
  • безналичный расчёт.

Полный комплект документов, с НДС или без.

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